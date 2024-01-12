نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يضم ثاني صفقاته الشتوية لمدة ثلاث سنوات ونصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الحصول على ثاني صفقات الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الحصول على خدمات الفلسطيني وسام أبو علي.

وضم الأهلي عمر كمال عبد الواحد من فيوتشر، لمدة ثلاث سنوات ونصف، بشكل رسمي، ليصبح ثاني صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد التعاقد مع وسام أبو علي.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع الفلسطيني وسام أبو علي لاعب سيريوس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنوات ونصف

وكتب النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”، أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال للمدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وتابع:" وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

عمر كمال عبد الواحد

وأتم النادي الأهلي في إعلانه عن الصفقة :" وقام توفيق بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية".