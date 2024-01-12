عمرو السولية ينتظم في مران الأهلي الجماعي

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران فريقه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

السولية ينتظم في مران الأهلي

وكان السولية قد تغيب عن المشاركة في مران الأهلي الجماعي، عقب عودة الفريق من الراحة الطويلة التي حصل عليها.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الخميس بعد راحة سلبية طويلة حصل عليها الفريق بعد التتويج بكأس السوبر المصري، نظرًا لعدم ارتباط الفريق بمباريات هامة وتوقف الدوري بسبب بطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٣.

وفي نفس السياق واصل محمود متولي الغياب عن مران الأهلي لليوم الثاني على التوالي بسبب معاناته من الإصابة.

كما واصل أحمد عبد القادر خوض برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء تدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

واستمر رضا سليم في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بعدما أجرى عملية جراحية لتعرضه لكسر في الترقوة.