الأهلي يُعلن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لمدة ٣ مواسم ونصف

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث مواسم ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

الأهلي يُعلن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد

يأتي ذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وقام أمير توفيق بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية.

وأصبح عمر كمال عبد الواحد الصفقة الثانية التي يتعاقد معها الأهلي في الميركاتو الشتوي بعد الفلسطيني وسام أبو علي.