منتخب مصر يؤدي صلاة الجمعة بحضور أحد شيوخ الأزهر بكوت ديفوار

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أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبي منتخب مصر صلاة الجمعة بحضور أحد شيوخ الأزهر المتواجدين في كوت ديفوار، وذلك خلال لافتة رائع حيث قامت الخطبة حول النجاح والسعي، وانتظم الجميع بالانصات له.

منتخب مصر يؤدي صلاة الجمعة

ووصل لاعبي منتخب مصر لفندق الإقامة في كوت ديفوار وسط ترحيب واستقبال حافل من الجماهير، وذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهات كأس أمم إفريقيا حيث أنه خاض مرانه الرئيسي اليوم، الجمعة، فى كوت ديفوار وذلك لمواجهة موزمبيق في المباراة التي تقام بينهما يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية.

كما أنها تقام في كوت ديفوار وتنطلق غدا السبت وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وشارك منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا في 10 مباريات خلال عام 2023، نجح خلالهم في الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر مثله.

ويعتبر القائد محمد صلاح نجم منتخب مصر هو هداف المنتخب فى عام 2023 برصيد 6 أهداف، ثم يليه محمود حسن "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف.

ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتضن اللقاء ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.