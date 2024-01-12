أكرم عفيف يفتتح سجل أهداف كأس أمم آسيا قطر 2023

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أحمد جودة - القاهرة - إنطلقت مساء اليوم بطولة كأس أمم آسيا قطر 2023 بمشاركة 24 منتخبا آسيويا حيث أقيمت المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان باستاد لوسيل بحضور جماهيري يقترب من 80 ألف متفرج.

هدف أكرم عفيف

وافتتح لاعب السد والمنتخب القطري أكرم عفيف سجل الأهداف ببطولة أمم آسيا قطر 2023 بعدما تمكن من إحراز هدف تقدم منتخب بلاده في مرمى لبنان بعد تصويبة أرضية متقنة سكنت أقصى الزاوية اليسرى الأرضية لمرمى الحارس اللبناني في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وتستضيف قطر بطولة أمم آسيا للرجال في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل حيث تقام المباراة النهائية على استاد لوسيل المونديالي والذي شهد أيضا المباراة الختامية لكأس العالم قطر 2022 قبل أكثر من عام بقليل.