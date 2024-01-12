فوز الألومنيوم وديروط والترسانة وخسارة المنيا بالجولة العاسؤة بدورى القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - فوز الألومنيوم وديروط والترسانة بالجولة العاسؤة بدورى القسم الثاني

حقق فريق ديروط متصدر المجموعة الأولى بالقسم الثاني بقيادة المديرالفني علاء ابراهيم علي فوزا غاليا فريق ملوى قيادة محمود فرغلي بهدفين مقابل هدف بالجولة العاشرة.

تقدم مصطفى عصعص بالهدف الأول لديروط وتعادل مصطفى وافى لملوى وخطف عصعص الهدف الثاني لديروط في الشوط الثاني.

- فوز فريق الالومنيوم بقيادة هشام عبد المنعم على فريق قوص بقياده بكر محمد بهدفين مقابل هدف سجلهما حسام حسن وفوزى شعبان الالومنيوم.



- فوز فريق كيما تسوان بقيادة عيد مرازيق على فريق شبان قنا بقيادة مبارك كالوشا بهدف دون رد سجله عبد المجيد ياسين في الشوط الثاني.



- تعادل فريق الاقصر بقيادة محمد عويس مع فريق اسمنت اسيوط بقيادة الاسباني جونزاليس بهدف لمثله تقدم اسمنت اسيوط بهدف وتعادل طهطا بهدف أحمد حموده من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



المجموعة الثانية



- فوز فريق الترسانة متصدر المجموعة بقيادة حسين شكرى على فريق مركز شباب طامية بقيادة رمضان رجب بثلاثية نظيفة سجلها جوستين أوتو في الشوط الأول ومحمد ناحج واسلام فتحي بالشوط الثاني.



- فوز فريق بنى مزار بقيادة أحمد عبد البديع على فريق المنيا بقيادة بركات ابراهيم بثلاثية مقابل هدف حيث تقدم بنى مزار بهدفين عن طريق تحمد عصام وسجل المنيا هدف تم إدرك محمد عبد السميع الهدف الثالث.



3- فوز فريق الفيوم بقيادة سعيد صبحي على فريق الواسطى بقيادة محمود سعد بهدف دون رد سجله كريم رشاد.



وتختتم الجوله يوم السبت بمباراة تليفونات بني سويف مع شباب مغاغه.

