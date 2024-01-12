نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات التونسية يسرا مسعودي لكأس الأمم الأفريقية: مصر وتونس في النهائي وصلاح نجم البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هي احد أبرز الوجوه الفنية التي ظهرت على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، يسرا المسعودي النجمة التونسية درست في تونس حيث تخرجت من معهد الفنون المسرحية قسم مسرح الطفل وظهرت بشكل جيد في العديد من الأعمال الدرامية لعل ابرزها عزمي واشجان والانسة فرح وحكايات بنات الجزء الخامس وتالقت في مسلسل القاهرة كابول.

حاورها دوت الخليج الرياضي حول توقعاتها عن منافسات كأس الأمم الإفريقية الحالية وامكانية وصول منتخب بلادها تونس إلى الادوار النهائية من البطولة:

توقعاتك لمنتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية؟

بالتأكيد هي منافسة كبيرة للمنتخب التونسي الذي يلعب ضمن مجموعة قوية تضم جنوب إفريقيا ومالي وهناك حظوظ كبيرة لمنتخب بلادي في التأهل إلى الادوار النهائية بشرط التركيز على حصد النقاط في أول الجولات، توقعاتي نجاح متوقع لنسور قرطاج واتمنى اننا نفرح بعد الازمات التي نمر بها.

ما هي ترشيحاتك للمنتخبات العربية في الادوار النهائية؟

اتوقع وصول مصر وتونس إلى ابعد نقطة في البطولة بشرط عدم مواجهة المنتخبين في الادوار الأولى واتمنى بالطبع ان يكون اللقب تونسي.

من سيكون نجم البطولة هل صلاح أو رياض محرز أو ساديو ماني أو احد لاعبي منتخب تونس؟

اتمنى بالتأكيد على معلول أو يوسف المساكني احد نجوم منتخب تونس لكني اتوقع ان يظهر نجم مصر محمد صلاح بشكل رائع وهو المرشح الأول للفوز بجائزة افضل لاعب في البطولة.

لو عندك نصيحة للاعبي المنتخب التونسي؟

بلادكم تنتظر منكم الكثير، فرحوا الشعب التونسي، لم نحصل على كأس إفريقيا منذ زمن بعيد برغم تأهلنا للمونديال اكتر من مرة لكن كأس إفريقيا لها انطباع خاص عند الجماهير والشعب التونسي.