نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها لوسيل والثمامة.. تعرف على ملاعب كأس آسيا بـ قطر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعرف دولة قطر بامتلاكها البنية التحتية المميزة في ملاعب كرة القدم، والتي قامت بتحديثها قبل كأس العالم الماضي 2022، كما أنها ستستضيف بطولة كأس آسيا 2023.

وتستعد دولة قطر لاستضافة كأس آسيا 2023 في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير من خلال 9 ملاعب منهما 7 ملاعب استضافت كأس العالم الأخيرة 2022.

كأس آسيا 2023

وقامت قطر أيضا بتنظيم بطولة كأس العالم 2022، من خلال ملاعب لوسيل والجنوب والبيت والثمامة والبيت وأحمد بن علي والمدينة التعليمية بالإضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة.

ويشارك في كأس آسيا 2023، 24 منتخب تم تقسيمها على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني إلى الدور الثاني، كما تتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في تلك المجموعات الست.

ما هي ملاعب كأس آسيا 2023 ؟

ونستعرض لكم خلال موقعنا " دوت الخليج الرياضي" كل ما تريد معرفته عن الملاعب المستضيفة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 في دولة قطر.

قطر

1- ملعب لوسيل

يتسع إلي 88 ألف متفرج وقد أنشئ عام 2021، خصيصا لاستضافة مباريات كأس العالم في قطر، وتم افتتاحه رسميا في 9 سبتمبر من عام 2022.

وفي خلال منافسات كأس آسيا 2023، سوف يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس آسيا بين منتخب قطر المضيفة ولبنان ضمن المجموعة الأولى وأيضا المباراة النهائية المقررة لها في 10 فبراير.

ملعب لوسيل

2- ملعب خليفة الدولي

يتسع إلى 40 ألف متفرج وتم افتتاحه عام 1976، ويعتبر من أحد أقدم الملاعب في منطقة الخليج، وفي عام 2017 خضع لسلسلة من عمليات التجديد والتطوير واعيد افتتاحه رسميا خلال نهائي كأس الأمير.

وفي خلال منافسات كأس آسيا 2023 سوف يستضيف 6 مباريات 4 منها بدور المجموعات وواحدة في الدور الثاني.

ملعب خليفة الدولي

3- ملعب المدينة التعليمية

يتسع إلي 40 ألف متفرج وقد أنشئ عام 2022 خصيصا لاستضافة مباريات كأس العالم في قطر.

وفي خلال منافسات كأس آسيا 2023 سوف يستضيف 5 مباريات 4 منها مواجهات بدور المجموعات، ومباراة في الدور الثاني ومباراة في الدور ربع النهائي.

ستاد المدينة التعليمية

4- ملعب أحمد بن علي

يتسع إلي 45 ألف متفرج ويقع في منطقة أم الأفاعي وتم بناء هذا الملعب في موقع الملعب القديم لنادي الريان، وافتتح رسميا في 18 ديسمبر من عام 2022 عندما استضاف نهائي كأس الأمير بين نادي السد والعرب.

وفي خلال منافسات كأس آسيا 2023 سوف يستضيف 4 مواجهات بدور المجموعات، ومباراة في الدور الثاني، ومباراتان في ربع ونصف النهائي.

ملعب أحمد بن علي

5- ملعب الجنوب

يتسع إلي 40 ألف متفرج ويتميز هذا الملعب بطابع خاص وتصميم فريد وسيمثل ملعب الجنوب مدينة الوكرة.

وفي خلال منافسات كأس آسيا 2023 سوف يستضيف 4 مواجهات بدور المجموعات ومباراة واحدة بدور في الدور الثاني ومباراة في الدور ربع النهائي.

ملعب الجنوب

6- ملعب البيت

يتسع إلي 60 ألف متفرج ويقع في مدينة الخور، افتتح هذا الملعب رسميا في 3 نوفمبر من عام 2021 بالمباراة الافتتاحية لكأس العرب لكرة القدم بين منتخبي قطر والبحرين، والتي فاز بلقبها منتخب محاربي الصحراء الجزائر.

وفي خلال منافسات كأس آسيا 2023 سوف يستضيف 4 مواجهات في دور المجموعات والدور الثاني والدور ربع النهائي.

استاد البيت

7- ملعب الثمامة

يتسع إلى