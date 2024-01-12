نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة تفقدية لمنتخب مصر في استاد "فليكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول عصر اليوم الجمعة استاد "فيليكس هوفويت بوانيي" المستضيف لمباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر يتفقد معلب فيليكس

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعه بمسؤلي منتخب مصر أن الفريق سيخوض كل التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك كما هو متبع في البطولات المجمعة.

تواجد الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في الزيارة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب.

ويستعد منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهات كأس أمم إفريقيا حيث أنه خاض مرانه الرئيسي اليوم، الجمعة، فى كوت ديفوار وذلك لمواجهة موزمبيق في المباراة التي تقام بينهما يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية.

كما أنها تقام في كوت ديفوار وتنطلق غدا السبت وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وشارك منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا في 10 مباريات خلال عام 2023، نجح خلالهم في الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر مثله.

ويعتبر القائد محمد صلاح نجم منتخب مصر هو هداف المنتخب في عام 2023 برصيد 6 أهداف، ثم يليه محمود حسن "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف.

ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتضن اللقاء ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.