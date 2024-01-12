نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثية قطرية في شباك لبنان بافتتاح كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المنتخب القطري من تحقيق الفوز على منتخب لبنان في المباراة الإفتتاحية لبطولة أمم آسيا قطر 2023 بثلاثية دون رد أمام حضور جماهيري تخطى 82 ألف متفرج في المباراة التي إحتضنها استاد لوسيل المونديالي وشهدت حضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للإعلان رسميا عن إفتتاح البطولة.

منتخب قطر يضرب لبنان بثلاثية

المنتخب القطري بقيادة المدير الفني ماركيز لوبيز بدأ اللقاء بتشكيل أساسي على النحو التالي:

مشعل برشم "حارس مرمى"، عبدالعزيز حاتم، لوكاس مينديز، بيدرو ميجيل، المهدي علي، محمد وعد، حسن الهيدوس، يوسف عبدالرازق، أحم دفتحي، المعز علي، أكرم عفيف.

بينما بدأ المنتخب اللبناني بقيادة المدير الفني ميودراج رادولوفيتش بتشكيل أساسي على النحو التالي:

مصطفى مطر "حارس مرمى"، قاسم الزين، نور منصور، روبرت ملكي، علي طنيش، حسين زين، وليد شور، محمد حيدر، نصار نصار، باسل جرادي، حسن معتوق.

وعند الدقيقة السادسة وبمرونة عالية تمكن هداف بطولة أمم آسيا الماضية المعز علي لاعب منتخب قطر من التقدم بهدف أول لمنتخب بلاده قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 12 شهدت أولى الكرات القريبة من مرمى منتخب قطر من كرة عرضية من الجهة اليمنى للمنتخب اللبناني ولكن المدافع القطري لوكاس مينديز أبعد الخطورة من أمام مرمى منتخب بلاده.

الدقيقة 19 شهدت فرصة قطرية أمام مرمى لبنان ولكن إنتهى بها الحال بين أحضان الحارس اللبناني بعد رأسية ضعيفة من المهدي علي، ثم إرتدت الكرة بهجمة متدة لبنانية تسلل بها مهاجم وقائد لبنان حسن معتوق خلف دفاعات العنابي ليسدد كرة قوية تصدى لها حارس قطر مشعل برشم.

الدقيقة 25 شهدت فرصة جديدة للمنتخب اللبناني بعدما هيأ حسن معتوق الكرة لزميله حسين زين الذي سدد بتصويبة متوسطة القوى لتتهادى بين أحضان الحارس القطري.

الدقيقة 31 شهدت الفرصة القطرية الأخطر بعدما أرسل يوسف عبدالرزاق عرضية متقنة وصلت إلى رأس زميله أكرم عفيف والذي حولها برأسية تجاه مرمى لبنان لتصطدم بأعلى العارضة الأفقية وتخرج إلى خارج حدود المرمى لتضيع فرصة هدف التقدم القطري.

عند الدقيقة 35 طالب لاعبو المنتخب القطري باحتساب ركلة جزاء ضد المنتخب اللبناني بداعي إصطدام تسديدة عبدالعزيز حاتم بيد مدافع المنتخب اللبناني إلا أن قرار الحكم بإستكمال اللعب دون إحتساب مخالفة تطابق مع قرار حكام الفيديو لتمر اللقطة بسلام على المنتخب اللبناني.

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني قليلة تمكن أكرم عفيف من تسجيل هدف التقدم لمنتخب قطر بتصويبة أرضية متقنة سكنت أقصى الزاوية اليسرى السفلية لمرمى منتخب لبنان لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر بهدف دون رد.

الشوط الثاني بدأ سريعا بعدما تمكن المعز علي من إضافة الهدف الثاني لمنتخب قطر عند الدقيقة 55 من عرضية رائعة حولها برأسية متقنة إلى داخل شباك المنتخب اللبناني.

البديل اللبناني علي الحاج حاول الوصول لمرمى قطر في مناسبتين غير أن براعة الحارس القطري منعت وصول تصويباته للشباك.

أكرم عفيف صاحب جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2019 وبمهارة فردية تمكن من إضافة ثالث أهداف العنابي القطري عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما راوغ مدافعي لبنان ليجد نفسه منفردا بحارس لبنان بيودعها في شباك لبنان بسهولة.

بتلك النتيجة تصدر المنتخب القطري ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بينما تذيل المنتخب اللبناني المجموعة بلا رصيد من النقاط حيث يلاقي المنتخب القطري في المباراة الثانية منتتخب طاجيكستان بينما تلاقي لبنان منتخب الصين.