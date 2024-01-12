أكرم عفيف يفوز بجائزه افضل لاعب في مباراة قطر ولبنان في كأس أسيا

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أحمد جودة - القاهرة -

حصد أكرم عفيف لاعب منتخب قطر بجائزة أفضل لاعب في مباراة قطر ولبنان في الجولة الأولي من كأس أسيا.

ويأتي ذلك عقب ظهوره بشكل مميز في مباراة الافتتاح أمام منتخب لبنان في الجولة الأولي من كأس أسيا.

يستأنف منتخب قطر تدريباته مساء الغد على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمباراة الجونة الثانية.

وحقق منتخب قطر الفوز على منتخب لبنان بثلاثية دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس أسيا.

موعد مباراه منتخب قطر القادمة في كأس أسيا

يستعد منتخب قطر لخوض مباراة الجولة الثانية من منافسات كأس أسيا والمقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.

القنوات الناقله لمباريات كأس أسيا

تنقل مباريات بطولة كأس أسيا على قنوات bein sport afc وssc sports السعودية والرابعة العراقية وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات كأس أسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.