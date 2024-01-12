الدجلاوي مازن هشام يصعد لنصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل لاعب أندية وادى دجلة مازن هشام، إلى الدور نصف النهائي لبطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، ليواصل تحقيق أداء قوي في كبرى البطولات العالمية، ويقترب خطوة جديدة من المنافسة على اللقب.

مازن هشام يصعد لنصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة

واستطاع الدجلاوي مازن هشام-المصنف السابع عالميًا- التأهل لنصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة، بعد تغلبه على اللاعب جويل ماكين - المصنف الـ10 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-8) (11-5) (11-8)، يأتي ذلك استكمالًا للأداء المتميز لابطال "وادى دجلة" في كبرى البطولات المحلية والدولية.

وتعد بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وأول بطولة إسكواش في العام الجديد 2024، ويشارك في البطولة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 5 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.