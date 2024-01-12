نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفه في مرمى لبنان.. المعز علي يهدد عرش أسطورة إيران في كأس أمم آسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حقق المعز علي مهاجم منتخب قطر رقمًا مميزًا بعد هدفه في مرمى لبنان في افتتاح بطولة كأس أمم آسيا 2023، في المباراة التي حسمها العنابي بنتيجة 3 – 0 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل المعز علي هدف منتخب قطر الثاني بالدقيقة 56، من رأسية متقنة، بينما سجل أكرم عفيف هدفي العنابي الآخرين بالدقيقتين 45، 96 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل.

المعز علي يطارد رقم دائي التاريخي

بهدفه في مرمى لبنان رفع المعز علي رصيد أهدافه في كأس آسيا لـ10 أهداف، ليحتل وصافة ترتيب الهدافين التاريخيين للبطولة متساويًا مع الكوري الجنوبي لي دونج كوك.

وأصبح نجم منتخب قطر على بعد 4 أهداف فقط من معادلة رقم أسطورة إيران علي دائي صاحب الـ14 هدفًا.

أهداف المعز علي الـ10 في كأس آسيا جاءت بواقع "9" بنسخة البطولة عام 2019، حيث سجل 7 أهداف في دور المجموعات، وهدفًا في نصف النهائي وآخر بالمباراة النهائية، قبل أن يسجل هدفه العاشر في مباراته الأولى بالنسخة الحالية.

وإليكم ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أمم آسيا بعد هدف المعز علي في مرمى لبنان:

1- علي دائي - إيران 14 هدفا

2- المعز علي – قطر 10 أهداف

3- لي دونج كوك - كوريا الجنوبية 10 أهداف

4- ناوهيرو تاكاهارا - اليابان 9 أهداف

5- علي مبخوت - الإمارات 9 أهداف

6- جاسم الهويدي - الكويت 8 أهداف

7- يونس محمود - العراق 8 أهداف

8- بهتاش فريبا - إيران 7 أهداف

9- حسين كلاني - إيران 7 أهداف

10- تشوي سون-هو - كوريا الجنوبية 7 أهداف