نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباريات لاعبو منتخب المصارعة الرومانية والنسائية ببطولة الرانك العالمي بكرواتيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت أمس قرعة منافسات منتخب مصر الوطني الأول للمصارعة الرومانية والنسائية في بطولة الرانك العالمي والمقامة خلال الفترة من 10 وحتى 15 يناير الجاري.

ويشارك منتخب مصر في منافسات المصارعة الرومانية اليوم الجمعة بينما يشارك في منافسات المصارعة النسائية غد السبت.

موعد مباريات لاعبو منتخب المصارعة الرومانية والنسائية

وأسفرت القرعة عن خوض محمد إبراهيم كيشو منافسات دور ال 16 أمام لاعب منتخب بلغاريا، بينما يلعب محمد مصطفى في نفس الدور أمام لاعب إيطاليا ويواجه مصطفى حسين لاعب منتخب النرويج.

في حين اسفرت قرعة المصارعة النسائية عن مواجهة سمر حمزة مع لاعبة منتخب ليتوانيا بعد غد السبت.

ويرأس بعثة منتخب مصر في كرواتيا العميد هانى علام عضو مجلس الإدارة ويرافق البعثة الحكم الدولي محمد عبد العزبز

وتضم قائمة منتخب المصارعة الحرة 4 لاعبين وهم: عمرو رضا ومصطفي جبر وضياء جودة ويوسف حميدة، بجانب المدير الفني كابتن محمود مصطفي.

بينما تضم قائمة منتخب المصارعة النسائية كل من: سمر حمزة وندى مدني ومحمد طلبة مديرا فنيا.

في حين تضم قائمة منتخب المصارعة الرومانية كل من: كمال عبدة مديرا فنيا وإبراهيم نصر مدربا ومحمد إبراهيم مدربا و5 لاعبين وهم: محمد إبراهيم كيشو ومصطفي حسين ومحمد مصطفي ومحمد جبر وعبد اللطيف منيع والمدرب ياسر صقر.

و من المقرر ان تشارك بعثة منتخب المصارعة الرومانية في معسكر مغلق بكرواتيا بعد انتهاء البطولة وحتى يوم 27 يناير الجاري.

وكان مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء محمد محمود قد عقد اجتماعا مهما لوضع اللمسات النهائية استعدادا لاستضافة بطولة إفريقيا والدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها مصر على الصالة الدولية بمدينة برج العرب مارس المقبب.

ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على بدء معسكرات اعداد المنتخبات استعداد لبطولة افريقيا حيث يقام معسكر منتخب الشباب للمصارعة الرومانية والحرة في مدينة رأس البر ويقام معسكر منتخب المصارعة النسائية بمدينة الإسكندرية في حين يقام معسكر المنتخب الأول في المركز الأولمبي بالمعادي.