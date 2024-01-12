نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاق أمم إفريقيا 2023.. 20 رقمًا قياسيًا تزين تاريخ مشاركات منتخب مصر بالبطولة القارية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب موزمبيق في افتتاح مشواره ببطولة أمم إفريقيا 2023 بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وستقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره موزمبيق غدًا السبت، الموافق 14 يناير الجاري، وذلك في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي".

وتعد هذه المشاركة رقم 26 لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وسبق وحصد لقب البطولة في 7 مناسبات.

ويمتلك منتخب مصر العديد من الأرقام القياسية في تاريخ مشاركاته ببطولة أمم إفريقيا قبل مشاركته في النسخة الجديدة من البطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار.

أرقام قياسية من تاريخ مشاركات مصر بـ كأس أمم إفريقيا

- منتخب مصر الأكثر مشاركة في تاريخ بطولة أمم إفريقيا حيث تعتبر هذه مشاركته رقم 26 بالبطولة.

- منتخب مصر الأكثر تتويجًا بلقب البطولة القارية بـ7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب.

- المجري بال تيتكوس هو أول مدير فني أجنبي من خارج القارة الإفريقية يحقق لقب الكان، بقيادته مصر لإحراز اللقب في نسخة 1959.

- يعد منتخب مصر الأكثر خوضًا للمباريات ببطولة أمم إفريقيا بـ107 مباراة.

- منتخب مصر الأكثر تحقيقًا للانتصارات بـ60 فوزًا، والأكثر تسجيلًا للأهداف بـ168 هدفًا.

- مصر الأكثر استضافة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا بـ 5 نسخ.

- منتخب مصر الأكثر وصولًا للمباراة النهائية في أمم افريقيا مناصفة مع غانا برصيد 9 نهائيات.

- الثلاثي المصري أحمد حسن وعصام الحضري وأحمد فتحي الأكثر مشاركة المباريات النهائية ببطولة أمم إفريقيا بـ 4 نهائيات لكل منهما.

- عصام الحضري أكبر لاعب سنًا مشاركة في أمم إفريقيا، حيث شارك أمام الكاميرون في نسخة 2017 وعمره (44 عامًا و21 يومًا).

- حسام حسن أكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا في بطولة أمم إفريقيا بعدما سجل في نسخة 2006 وعمره (39 عامًا و5 أشهر).

- منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في سلسلة اللاهزيمة في 24 مباراة متتالية منذ نسخة 2004 وحتى 2017.

- محمود الجوهري مدرب منتخب مصر السابق والنيجيري ستيفين كيشي هما الوحيدان اللذان توجا باللقب كلاعبين ومدربين، حققها الجوهري لاعبًا في 1959، ومدربًا في 1998.

- منتخب مصر الوحيد الذي حقق لقب بطولة أمم إفريقيا في 3 نسخ متتالية 2006، 2008، 2010.

- حسن الشاذلي اللاعب الوحيد الذي سجل "هاتريك"، و"سوبر هاتريك" في تاريخ بطولة أمم إفريقيا.

- أيمن منصور صاحب أسرع هدف في بطولة أمم إفريقيا حيث سجل في شباك الجابون بعد 23 ثانية في نسخة البطولة عام 1994 وفاز الفراعنة 4-0.

- منتخب مصر صاحب أكبر فوز في نهائي بطولة أمم إفريقيا على حساب إثيوبيا برباعية نظيفة عام 1957.

- منتخب مصر الأكثر مشاركة في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ بـ16 مشاركة.

- حسن شحاتة أكثر المدربين تتويجًا بلقب أمم إفريقيا برصيد 3 ألقاب بالتساوي مع الغاني تشارلز جيامفي، غير أن مدرب الفراعنة الوحيد الذي حقق الألقاب الـ3 بشكل متتالي.

- حسام حسن اللاعب الوحيد الذي شارك في نسختين لبطولة أمم إفريقيا بفارق زمني 20 عامًا في نسختي 1986، 2006 وهو أول لاعب يتوج باللقب في المرتين بنفس الفارق الزمني.

- أحمد حسن وعصام الحضري هما اللاعبين الأكثر تتويجًا بلقب بطولة أمم إفريقيا بـ4 ألقاب لكل منهما.