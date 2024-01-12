نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ عن تشكيلة الفريق البافاري لمواجهة هوفنهايم ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الألماني والمقرر إقامتها على ملعب أليانز أرينا.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام هوفنهايم

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمباراة هوفنهايم كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - ماتياس دي ليخت- ديفيز.

خط الوسط: موسيالا - جيريرو - جوشوا كيميتش.

خط الهجوم: توماس مولر - هاري كين - ليروي ساني.

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في بطولة الدوري الألماني برصيد 38 نقطة بينما يحتل هوفنهايم المركز السابع في جدول البوندزليجا برصيد 24 نقطة.