نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة موزمبيق.. 17 انتصارًا يُزين تاريخ مصر في "َضربة البداية" بـ كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل منتخب مصر مشواره في النسخة 34 من بطولة أمم إفريقيا 2023 بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وستقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره موزمبيق يوم الأحد، الموافق 14 يناير الجاري، وذلك في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي".

ويتطلع منتخب مصر بقيادة مدربه روي فيتوريا لتحقيق الفوز في أولى مبارياته على نظيره منتخب موزمبيق من أجل المنافسة على بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة خاصة وأنه أبرز المرشحين لحصد اللقب القاري.

ماذا يفعل منتخب مصر في "ضربة البداية" بـ أمم إفريقيا؟

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا للمرة 26 في تاريخه هو أكثر المنتخبات مشاركة في تاريخ البطولة القارية، واستطاع تحقيق 17 انتصارًا في مبارياته الافتتاحية بالبطولة، بينما خسر 6 مباريات وتعادل في مباراتين.

أكبر انتصار حققه منتخب مصر في مباراته الأولى ببطولة أمم إفريقيا كان على حساب منتخب نيجيريا بنتيجة 6 – 3 في نسخة البطولة عام 1963، بينما أكبر هزيمة كانت أمام كوت ديفوار بنتيجة 3 – 1 في نسخة عام 1990.

ومن المفارقات المثيرة أن منتخب مصر خسر مباراته الافتتاحية في 4 نسخ متتالية أعوام 1986، 1988، 1990، 1992 في سلسلة مخيبة للفراعنة، كما خسر منتخبنا الوطني مباراته الأولى في النسخة الماضية أمام نيجيريا 1-0.

وجاءت نتائج منتخب مصر في مبارياته الافتتاحية ببطولة أمم إفريقيا كالآتي:

1957: مصر 2 – 1 السودان

1959: مصر 4 – 0 إثيوبيا

1962: مصر 2 – 1 أوغندا

1963: مصر 6 – 3 نيجيريا

1970: مصر 4 – 1 غينيا

1974: مصر 2 – 1 أوغندا

1976: مصر 1 – 1 غينيا

1980: مصر 2 – 1 كوت ديفوار

1984: مصر 1 – 0 الكاميرون

1986: مصر 0 – 1 السنغال

1988: مصر 0 – 1 الكاميرون

1990: مصر 1 – 3 كوت ديفوار

1992: مصر 0 – 1 زامبيا

1994: مصر 4 – 0 الجابون

1996: مصر 2 – 1 أنجولا

1998: مصر 2 – 0 موزمبيق

2000: مصر 2 – 0 زامبيا

2002: مصر 0 – 1 السنغال

2004: مصر 2 – 1 زيمبابوي

2006: مصر 3 – 0 ليبيا

2008: مصر 4 – 2 الكاميرون

2010: مصر 3 – 1 نيجيريا

2017: مصر 0 – 0 مالي

2019: مصر 1 – 0 زيمبابوي

2021: مصر 0 – 1 نيجيريا