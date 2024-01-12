نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على تشكيل الأهلي بعد ضم عمر كمال رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية، تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد رسميًا مع عمر كمال عبد الواحد خلال الساعات القليلة الماضية.

ونجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة “ محمود الخطيب” في حسم التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد قادمًا من فريق فيوتشر لمدة 3 سنوات ونصف موسم، ليصبح ثاني صفقات المارد الأحمر بعد الحصول على خدمات الفلسطيني وسام أبو علي.

ما تشكيل الأهلي بعد انضمام عمر كمال عبد الواحد رسميًا؟

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال عبدالواحد – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود كهربا.

وجاء بيان الأهلي الرسمي للإعلان عن ضم عمر كمال عبد الواحد كتالي:-

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال للمدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.. وقام توفيق بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية.