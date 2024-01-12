نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن ضم عمر كمال رسميًا.. تعرف على تفاصيل الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة “ محمود الخطيب” في حسم التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد قادمًا من فريق فيوتشر لمدة 3 سنوات ونصف موسم، ليصبح ثاني صفقات القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي، بعد الحصول على خدمات الفلسطيني وسام أبو علي.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن صفقة انضمام عمر كمال عبد الواحد إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ما تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال إلي الأهلي ؟

وجاءت تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال إلى النادي الأهلي، حسب ما أعلنته صفحة القلعة الحمراء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك” كالتالي:-

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال للمدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وقام توفيق بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية.