موزمبيق "تميمة حظ" منتخب مصر بـ كأس أمم إفريقيا والسر في 3 ألقاب

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا لبدء مشواره في النسخة 34 من بطولة أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا لعام 2023، بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق، يوم الأحد المقبل، الموافق 14 يناير الجاري، وذلك في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي".





تاريخ مواجهات مصر وموزمبيق

يتفوق منتخب مصر تاريخيًا على نظيره منتخب موزمبيق قبل المواجهة المرتقبة بينهما في أمم إفريقيا 2023، حيث تقابل المنتخبين في 5 مباريات سابقة كانت الغلبة فيهم جميعًا لصالح الفراعنة.

سجل لاعبو منتخب مصر 9 أهداف في شباك نظيره منتخب موزمبيق، ولم تستقبل شباكه أي أهداف.

أول مواجهة جمعت المنتخبين كانت في عام 1986 في بطولة أمم إفريقيا وفاز منتخب مصر بثنائية طاهر أبوزيد.

ويعد منتخب موزمبيق "وش السعد" على منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، حيث تقابل المنتخبين 3 مرات في البطولة القارية أعوام 1986، 1998، 2010، وفاز الفراعنة بنتيجة واحدة في المواجهات الثلاث (2-0)، ونجح منتخبنا في استكمال مشواره في النسخ الثلاثة وحصد اللقب في النهاية.

وكانت المواجهة الأخيرة بين منتخبي مصر وموزمبيق في يونيو لعام 2013 في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، وفاز منتخبنا الوطني بهدف دون رد سجله محمد صلاح