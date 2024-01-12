نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. متى ينضم عمر كمال لتدريبات الأهلي؟ (إليك الموعد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق النادي الأهلي في كل مكان بالعالم، عن موعد انضمام عمر كمال عبد الواحد إلى تدريبات المارد الأحمر بعد الحصول على خدماته بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان النادي الأهلي برئاسة “ محمود الخطيب” قد نجح في حسم التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد قادمًا من فريق فيوتشر لمدة 3 سنوات ونصف موسم، ليصبح ثاني صفقات المارد الأحمر بعد الحصول على خدمات الفلسطيني وسام أبو علي.

عمر كمال يتواجد مع منتخب مصر

وانضم عمر كمال عبد الواحد إلى قائمة منتخب مصر، في كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار، وسيتواجد مع الفراعنة من غدًا السبت، إلى 11 فبراير المقبل.

متي ينضم عمر كمال إلى تدريبات الأهلي ؟

سيتواجد عمر كمال عبد الواحد صفقة الأهلي الجديدة في تدريبات الفريق الكروي الأول، بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر الوطني، في منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار 2023.

ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق يوم الأحد الموافق 14-1-2024 في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

كيف أعلن الأهلي ضم عمر كمال عبد الواحد ؟

أعلن النادي الأهلي ضم عمر كمال قادمًا من فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف خلال البيان التالي:-

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال للمدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وقام توفيق بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية.