نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ المباريات الافتتاحية لـ كأس أمم إفريقيا.. إثيوبيا الأكثر ظهورًا وسقوط "المستضيف" في 5 مناسبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة 34 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا أفريقيًا.

وستقام المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا 2023، بين مستضيف البطولة منتخب كوت ديفوار ونظيره منتخب غينيا بيساو، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة غدًا السبت، على إستاد "إبيمبي الأولمبي".

ويتطلع منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في افتتاح مشواره ببطولة أمم إفريقيا 2023 من أجل المنافسة مبكرًا على بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة ومن ثم المنافسة على اللقب القاري.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير تاريخ المباريات الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا قبل انطلاق نسخة 2023:

أول مباراة افتتاحية

جمعت أول مباراة افتتاحية في بطولة أمم إفريقيا منتخب السودان مستضيف نسخة البطولة عام 1957 مع نظيره منتخب مصر وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في البطولة التي حسم لقبها أيضًا على حساب إثيوبيا.

الأكثر ظهورًا في افتتاح أمم إفريقيا

يعد منتخب إثيوبيا الأكثر خوضًا للمباريات الافتتاحية في بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ، حيث خاض "ضربة البداية" 6 مرات خلال مشاركاته السابقة بداية من نسخة عام 1959 أمام مصر وخسر 4 -0، ثم تغلب على تونس في النسخة التالية عام 1962 بنتيجة 4-2، قبل خسارته أمام نسور قرطاج عام 1965 برباعية نظيفة.

وفي نسخة عام 1968 تغلب على منتخب أوغندا 2-1، وخسر في النسخة التالية أمام السودان بثلاثية نظيفة، أما آخر ظهور له في افتتاح أمم إفريقيا كان عام 1976 وفاز على أوغندا بثنائية نظيفة.

سقوط "المستضيف" في 5 نسخ

شهدت بطولة أمم إفريقيا عبر تاريخها خسارة المنتخب "المستضيف" المباراة الافتتاحية في 5 نسخ، بداية من أول نسخة عام 1957 التي خسر فيها السودان مباراته الأولى أمام مصر 2-1، ثم نسخة عام 1986 التي شهدت هزيمة منتخب الفراعنة صاحب الضيافة أمام السنغال 1-0.

أما ثالث مستضيف يخسر المباراة الافتتاحية للبطولة القارية كان منتخب السنغال عام 1992 وخسر أمام نيجيريا 2-1، وبعد عامين سقط منتخب تونس أمام مالي 2-0، وأخيرًا خسر منتخب بوركينا فاسو عام 1998 أمام الكاميرون بهدف دون رد.

انتصارات مُدوية

شهدت مباريات افتتاح أمم إفريقيا انتصارات مدوية، حيث حقق منتخب مصر الفوز برباعية نظيفة على إثيوبيا في افتتاح عام 1959، بينما فاز الأخير في نسخة عام 1962 بنتيجة 4-2.

وافتتح منتخب إثيوبيا مشواره في نسخة 1965 بالخسارة أمام تونس برباعية نظيفة، أما الفوز الأكبر في تاريخ المباريات الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا كان لصالح منتخب الجزائر وفاز على نيجيريا 5-1 في نسخة 1990.

ريمونتادا تاريخية

من أشهر المباريات الافتتاحية في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، مباراة أنجولا ومالي عام 2010 التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، والتي شهدت ريمونتادا تاريخية صعب تكرارها في بطولات كرة القدم.

منتخب أنجولا صاحب الأرض والضيافة تقدم برباعية نظيفة حتى الدقيقة 79، قبل أن ينتفض منتخب مالي ويسجل 4 أهداف متتالية ويحقق التعادل بنتيجة 4-4 في أكثر المباريات الافتتاحية تسجيلًا للأهداف.

9 تعادلات ومفارقة مثيرة

شهدت مباريات افتتاح بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ 9 تعادلات بواقع 8 تعادلات إيجابية أكبرها مباراة أنجولا ومالي 4-4 في نسخة 2010، وتعادل واحد سلبي في مباراة جنوب إفريقيا والرأس الأخضر عام 2013.

ومن المفارقات المثيرة انتهاء 3 مباريات افتتاحية متتالية بالتعادل وهي: جنوب إفريقيا والرأس الأخضر (0-0) عام 2013، وغينيا الاستوائية والكونغو (1-1) عام 2015، والجابون وغينيا بيساو (1-1) عام 2017.