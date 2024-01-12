نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا الكان.. 5 صور من تدريب منتخب مصر قبل إنطلاق كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام لاعبي منتخب مصر بأخذ جولة تفقدية داخل ستاد "فيليكس هوفويت بوانيي" والذي تقام عليه مباريات المنتخب التي تقوم في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

5 صور من تدريب منتخب مصر

وسيخوض لاعبي المنتخب جميع التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك في البطولات المجمعة.

وأخذت كاميرا الكان بعض اللقطات للاعبي المنتخب وهم يتفقدوا أرضية الملعب قبل التدريبات استعدادا لمباريات كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهات كأس أمم إفريقيا حيث أنه خاض مرانه الرئيسي اليوم، الجمعة، فى كوت ديفوار وذلك لمواجهة موزمبيق في المباراة التي تقام بينهما يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية.

كما أنها تقام في كوت ديفوار وتنطلق غدا السبت وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وشارك منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا في 10 مباريات خلال عام 2023، نجح خلالهم في الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر مثله.

ويعتبر القائد محمد صلاح نجم منتخب مصر هو هداف المنتخب فى عام 2023 برصيد 6 أهداف، ثم يليه محمود حسن "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف.

ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتضن اللقاء ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.