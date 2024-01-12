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أحمد جودة - القاهرة - وسط حضور جماهيري غزل المحلة يواصل استعداداته لمواجهة بتروجت

واصل الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني حسام عبد العال استعداداته لمواجهة بتروجت الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري المحترفين.

وشهد المران أيضا حضور تامر خليل - نائب رئيس النادي والمنسق العام، وأحمد بلال البرلسي - عضو مجلس النواب.

وشارك اللاعب عبد الرحمن عاطف ( أجويرو) مهاجم غزل المحلة والمنتخب الأوليمبي في المران لأول مرة بعد قطع إعارتـه لنادي الداخليـة والتي استمرت لمدة 6 أشهر.

وانتظم مدافع المحلة الجديد أحمد كاستيلو في مران الفريق بعد توقيع عقود انضمامه رسميًا صباح اليـوم في مقر شركة كرة القدم - قادمًا من نادي أسـوان بعقد يمتد لثلاث مواسم ونصف.

ومن جانبه أكد مستر تامر خليل - نائب رئيس النادي والمنسق العام على استمرار دعم مجلس الإدارة للفريق الأول بالصفقات المميزة، مشددًا أن المجلس لا يوفر جهدًا في سبيل العـودة للدوري الممتـاز وأن صفقات المحلة لم تنتهي بعد.

وشهد المران حضور عدد كبير من جماهير غزل المحلة التي أشعلت أجواء المران بالهتافات والألعاب النارية لدعم للجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهـة المرتقبة