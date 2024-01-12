"الهداف التاريخي لديربي القاهرة في زيارة للتتش".. الأهلي يتغنى بمحمد شريف

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، على زيارة تدريبات لاعبي القلعة الحمراء لتواجده في القاهرة.

محمد شريف يزور مران الأهلي

وشهدت تدريبات الأهلي التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش، تواجد محمد شريف من أجل التقاط بعض الصور التذكارية مع لاعبي النادي الأهلي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورًا من زيارة محمد شريف للنادي الأهلي وكتبت عليها: "الهداف التاريخي لديربي القاهرة في زيارة للتتش".

ويذكر أن محمد شريف رحل عن النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري، متوجهًا إلى نادي الخليج السعودي على سبيل البيع النهائي.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق مؤخرًا؛ بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم إفريقيا، التي من المقرر لها أن تنطلق غدا السبت، بكوت ديفوار.