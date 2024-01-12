نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. فوز قطر في افتتاح كأس آسيا والأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد واتجاه لإلغاء الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 12-1-2024 في السطور التالية:

الأهلي يُعلن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لمدة ٣ مواسم ونصف

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث مواسم ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

يأتي ذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وقام أمير توفيق بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية.

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ثلاثية قطرية في شباك لبنان بافتتاح كأس أمم آسيا

تمكن المنتخب القطري من تحقيق الفوز على منتخب لبنان في المباراة الإفتتاحية لبطولة أمم آسيا قطر 2023 بثلاثية دون رد أمام حضور جماهيري تخطى 82 ألف متفرج في المباراة التي إحتضنها استاد لوسيل المونديالي وشهدت حضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للإعلان رسميا عن إفتتاح البطولة.

المنتخب القطري بقيادة المدير الفني ماركيز لوبيز بدأ اللقاء بتشكيل أساسي على النحو التالي:

مشعل برشم "حارس مرمى"، عبدالعزيز حاتم، لوكاس مينديز، بيدرو ميجيل، المهدي علي، محمد وعد، حسن الهيدوس، يوسف عبدالرازق، أحم دفتحي، المعز علي، أكرم عفيف.

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"الهداف التاريخي لديربي القاهرة في زيارة للتتش".. الأهلي يتغنى بمحمد شريف

حرص محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، على زيارة تدريبات لاعبي القلعة الحمراء لتواجده في القاهرة.

وشهدت تدريبات الأهلي التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش، تواجد محمد شريف من أجل التقاط بعض الصور التذكارية مع لاعبي النادي الأهلي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورًا من زيارة محمد شريف للنادي الأهلي وكتبت عليها: "الهداف التاريخي لديربي القاهرة في زيارة للتتش".

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اتجاه داخل الاتحاد الإفريقي لإلغاء كأس الكونفدرالية.. تفاصيل

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي للغاء بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم.

لماذا يفكر الاتحاد الأفريقي في إلغاء الكونفدرالية؟

ويأتي ذلك بسبب وجود بطولات كثيرة في الموسم القادم من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الصعب إقامة بطولة في موسم واحد.

ولم يحسم حتي الآن الاتحاد الأفريقي مصير كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم حتي الأن سواء باستمرار البطولة أو إلغاءها.