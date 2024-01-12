نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يحدد مطالبه من أجل الانتقال إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن مسلسل كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيستمر حتي نهاية شهر يناير الجاري، بعدما حدد اللاعب طلباته المالية للأندية التي تسعي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مبابي يضع العقدة في المنشار

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن مبابي طلب تقاضي راتب سنوي يصل إلى 64.5 مليون استرليني، وذلك في حال رحيله عن صفوف الفريق الباريسي.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن هذا الراتب مبالغ فيه بشكل كبير من قبل مبابي، حيث أن ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، المهتمان بالتعاقد مع اللاعب خلال الموسم المقبل، من المستحيل أن يدفعوا ذلك المبلغ للنجم الفرنسي.

ويسعي فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إلى حسم صفقة التعاقد مع مبابي خلال يناير الجاري، حيث يحق للاعب الفرنسي التوقيع لأي فريق خلال الشهر الحالي، حيث ينتهي عقده مع النادي الباريسي نهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن رئيس الفريق الملكي أعطي لمبابي فرصة حتي 15 يناير الجاري من أجل حسم موقفه من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.