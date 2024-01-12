نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على ماهر يقرر تصعيد الثنائي أبو الفتح أشرف وأحمد فؤاد للتدريب مع الفريق الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري وبعد التنسيق مع عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي تصعيد الثنائي أبو الفتح أشرف وأحمد فؤاد لاعبي فريق تحت 20 عامًا بالنادي والذي يقوده الكابتن حمادة طلبة للتدريب مع الفريق الأول اعتبارًا من غدا السبت بمعسكر الفريق بالقاهرة.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي بالجولة الثانية من منافسات كأس الرابطة والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجدير بالذكر أن اللاعب أبو الفتح أشرف يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع، بينما يشغل زميله أحمد فؤاد مركز الجناح الأيسر ولاعب خط الوسط المهاجم.

وفي سياق أخر، تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باختيار أحمد وهبة، حارس فريق المصري تحت 18 عامًا، للانضمام لمعسكر منتخب الشباب المقام بأحد فنادق القاهرة والذي يبدأ الاثنين المقبل الموافق الخامس عشر من يناير الجاري ويستمر لنحو أسبوعين كاملين وذلك تحت قيادة وائل رياض المدير الفني للمنتخب.