نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف دي بروين.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

يلتقى مان سيتي مع مضيفه نيوكاسل، مساء، غدًا، السبت، على ملعب "جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: جوسوكو جفارديول - ناثان أكي - أكانجي - كايل ولكر

خط الوسط: فيل فودين - دي بروين - رودري

خط الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - برناردو سيلفا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رصيد 40 نقطة، فيما يتواجد نيوكاسل في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.