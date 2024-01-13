والدة مبابي: لا يوجد خجل لو كان بإمكاني لجعلت راتبه عشرة مليارات

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أحمد جودة - القاهرة - أثارت فايزة لعماري، والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي ووكيلة أعماله، الجدل بتصريحات جديدة مؤكدة من خلالها، أنها لن ترفض قبول الأموال حتى وإن وصلت إلى 10 مليارات يورو، كما شددت على أنهم طلبوا الحصول على أعلى راتب ممكن من باريس سان جيرمان.

تصريحات والدة مبابي

وقالت العماري في تصريحات لصحيفة " Envoye Special" عن راتب مبابي: "ليس هناك خجل، لو كان بإمكاننا الحصول على 10 مليارات يورو، لكنا أخذناها النظام هو الذي يتطلب ذلك".

وتابعت: "أرغمت النجم الفرنسي كيليان مبابي على التبرع بـ30% من أرباحه إلى شركة خيرية نمتلكها سويًا".

وصل كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى اللاعب الأعلى أجرًا، بعدما رفض العرض المقدم من ريال مدريد في عام 2022، ومدد عقده مع باريس سان جيرمان مقابل 72 مليون يورو.

وجدير بالذكر أن النجم الفرنسي قد ارتبط اسمه بفريق ريال مدريد، خلال الفترة الماضية في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي، ولكن خرجت بعض التقارير التي نفت انتقاله للملكي.