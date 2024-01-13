نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات..وبطولة الوحدة تضم فرق كبرى وستحظى بمشاهدة جماهيرية كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد عمر عبد العزيز، مدير العلاقات العامة بنادي الاتفاق السعودي، على أن نادي الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في دولة الإمارات والوطن العربي.



وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "رابطة جماهير نادي الزمالك في الإمارات ستكون موجودة بقوة في الإمارات، وإذا ذهبت إلى أي دولة ستجد جماهير للقلعة البيضاء".



وأضاف: "نادي الاتفاق ليس منافس سهل، وسيكون خصما صعبا في بطولة الوحدة الودية".



وأكد، مدير العلاقات العامة بنادي الاتفاق السعودي، أن بطولة الوحدة الدولية ستكون مفيدة لجميع الأندية المشاركة فيها وخاصة خلال التدريبات هناك أو خوض المباريات.



وشدد: "بطولة الوحدة كلها فوائد فنية لجميع الفرق المشاركة والملاعب المتوفرة أكثر من رائعة وجميع أدوات التدريبات ستكون موجودة ومتاحة".



واختتم: "البطولة تضم فرق كبرى وستحظى بمشاهدة جماهيرية كبيرة، وستيفن جيرارد يريد تحقيق أقصى استفادة من المشاركة في الدورة الودية".