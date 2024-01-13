نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد الحق: تعليمات زيزو وعبدالشافي ساهمت في تطوير مستواي.. ووقعت عقدًا مع الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد اللاعب كريم عبد الحق نجم نادي الزمالك الشاب، على أنه يتدرب مع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء منذ 3 سنوات، مشددًا على توقيعه عقدًا مع النادي خلال الفترة الأخيرة.



وقال كريم عبد الحق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "أحمد مصطفي "زيزو" أشاد بإمكانياتي كثيرًا في تدريبات الزمالك ووجه لي عدة نصائح".



وتابع: "محمد عبد الشافي يمنحني العديد من التعليمات داخل الملعب وأتعلم منه ونصائح شيكابالا ساهمت في تطوير مستواي".



وأضاف: "هدفي تحقيق البطولات مع نادي الزمالك وتقديم مستوى يليق بطموحات الجماهير، وكنت أحضر مباريات الفريق منذ الصغر".



وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.