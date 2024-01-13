نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: إمام عاشور لديه فرصة في تكرار إنجاز حسني عبد ربه وهذا هو الحصان الأسود للفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن أبرز نجوم الفراعنة الذي يتوقع تألقهم بشكل كبير في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج 2024، والتي تنطلق اليوم.

- أحمد حسن يتحدث عن فتوح وعاشور

وأكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية وقائد الفراعنة عبر برنامج ملعب أون تايم سبورتس مع سيف زاهر:" نمتلك العديد من اللاعبين المؤثرين الذين يستطيعوا أن يظهروا بمستوى ملفت في كأس الأمم الإفريقية، ولكن أرى أن فتوح في حالته البدنية الكاملة سيكون مفتاح لعب مهم جدا في تشكيل منتخب مصر، وأفضله عن محمد حمدي في هذا المركز، رغم تحفظي على بعده الفترة الأخيرة وعدم مشاركته".

وتابع:" أحمد فتوح ظهير أيسر بنكهة صانع ألعاب، لاعب مختلف ويجيد الناحية الهجومية بشكل مميز".

وأشار:" وإمام عاشور يستطيع أن يكون من أهم نجوم البطولة إذا أراد عليه أن يصع تركيزه بالكامل داخل البطولة والملعب فقط، لأنه لاعب نقدر نقول دلوقتي أميز لاعب في مركز (8)".

وأختتم:" حسني عبد ربه حصل على أفضل لاعب في البطولة عام 2010 وهو يلعب مركز 8، لذلك فرصة إمام عاشور كبيرة لأنه صانع ألعاب مميز ويمتلك قدم قوية في التسديدات وله رؤية واسعة داخل الملعب".