نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد عبداللطيف: منتخب مصر يملك خط هجوم قوي.. وفيتوريا ظلم هذا الثلاثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وليد عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يملك خط هجوم قوي ولاعبين مميزين يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية.



وقال عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: " خط هجوم منتخب مصر أصبح في الوقت الحالي من أهم أسلحة الفراعنة".



وتابع: "تأتي قوة هجوم المنتخب في ظل وجود محمد صلاح في ليفربول ومصطفى محمد في نانت الفرنسي وعمر مرموش في فرانكفورت الألماني إلى جانب احتراف تريزيجيه في تركيا".



وأضاف: "من وجهة نظري استبعاد محمد عواد ودونجا خطأ من فيتوريا وكان لا بد من تواجدهما في القائمة النهائية، واستعجب من عدم وجود حسام أشرف هداف بطولة الدوري في القائمة الأولية من الأساس".



واختتم: "محمد صلاح أصبح خارج التقييم لأنه نجم كبير، وهناك روح رائعة داخل المنتخب الوطني وهذا هو دور القائد ويريد تحقيق اللقب الأفريقي".