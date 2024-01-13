"صلاح أم فيتوريا".. أحمد حسن يكشف مفاجأة عن منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسن نجم الكرة المصرية، على أسلوب لعب منتخب مصر الأول لكرة القدم في الفترة الأخيرة، قبل انطلاق أولى جولات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج 2024.

- أحمد حسن يفجر مفاجأة عن فيتوريا

وأكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس:" صلاح غير طريقته وأيضا فيتوريا، كلاهما تطور مؤخرا، لا بد من الاعتماد على جميع لاعبي الفريق وليس لاعب واحد، كرة القدم هي لعبة جماعية من الأساس".

وتابع:" الفرد سيعطيك نتيجة مميزة ولكنه لا يستطيع فعل كل شئ لذلك لا بد من الاعتماد على الفريق ككل".

وأشار:" في الماضي كنا نستطيع أن ندافع بشكل جيد، ثم نعتمد بشكل وحيد على انطلاقات صلاح في الناحية الهجومية لإنهاء الهجمات وأحراز الأهداف، وذلك كان السبب في عدم الانتباه لبعض اللاعبين داخل التشكيل بجانبه في الملعب".

وأشار:" أي منتخب كبير لا بد أن يمتلك العديد من الحلول، الآن نمتلك أحمد فتوح وتريزيجيه، بخلاف عمر مرموش ومصطفى محمد ولاعبي وسط الملعب الذين يمتلكون نزعة هجومية منهم إمام عاشور وزيزو وحمدي فتحي".

وأختتم:" فيتوريا غير طريقة لعبه تماما، وهذا سيساعد الفريق في الفترة القادمة لأنك تمتلك الهيبة وسط المنتخبات الأخرى، لذلك لا بد من توافر الروح العالية والقتال في الأداء".