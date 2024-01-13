نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كوت ديفوار أمام غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" نظيره منتخب غينيا بيساو، مساء اليوم السبت، في مباراة من العيار الثقيل، في أولى جولات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، على ملعب ستاد إبيمبي "الحسن واتارا الأولمبي"، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة ساحل العاج أمام غينيا بيساو ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

-موعد مباراة ساحل العاج "كوت ديفوار" وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2024

وتقام مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو والتي تعتبر نقطة الانطلاق في المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا، مساء اليوم السبت الموافق 13 يناير، على ملعب ستاد إبيمبي "الحسن واتارا الأولمبي".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2023

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف يتم نقل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو على قناة beIN Sports MAX التي تم تخصيصها لنقل مباريات البطولة

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

• المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

• المجموعة الثانية: مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

• المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.

• المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا، أنغولا.

• المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا.

• المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.