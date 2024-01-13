نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار أمام غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم، عن القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار "ساحل العاج " أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، في المباراة المقرر لها مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد إبيمبي "الحسن واتارا الأولمبي"، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، في أولى جولات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج أمام غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة ساحل العاج "كوت ديفوار" وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2024

وتقام مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو والتي تعتبر نقطة الانطلاق في المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا، مساء اليوم السبت الموافق 13 يناير، على ملعب ستاد إبيمبي "الحسن واتارا الأولمبي".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2023

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف يتم نقل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو على قناة beIN Sports MAX التي تم تخصيصها لنقل مباريات البطولة

قنوات مجانية لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا



• قناة فوكس سبورت على النايل سات

تردد القناة: 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد فوكس سبورت على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11623

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي.

• القناة الألمانية

القمر الصناعي: أسترا سات 19 "sport digital"

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

معدل الاستقطاب: عمودي

• القناة الجزائرية الأولي

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

• المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

• المجموعة الثانية: مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

• المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.

• المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا، أنغولا.

• المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا.

• المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.