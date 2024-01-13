نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أوزبكستان أمام سوريا في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب سوريا لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان، مساء اليوم الأحد، في بداية مشواره ببطولة كأس آسيا 2023، على ملعب ستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة أوزبكستان أمام سوريا في كأس آسيا والقنوات الناقلة للمباراة.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس آسيا، خلال الفترة بين 12 يناير وحتى 10 فبراير من العام الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات.

ويتأهل الأول والثاني إلى الدور الثاني، كما تتأهل أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في تلك المجموعات الست.

موعد مباراة أوزبكستان أمام سوريا في كأس آسيا

يستعد لاعبي منتخب سوريا لمواجهة نظيره منتخب أوزبكستان، مساء اليوم السبت الموافق 13 يناير، على ملعب ستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقله لمباريات بطولة كأس آسيا

تنقل مباريات بطولة كأس آسيا على مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية آسيا وقناة ssc sports السعودية وقنوات الكأس القطرية وقناة bein sport afc المالكة لحقوق مباريات كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.