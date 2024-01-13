نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة الأفريقية تحديدا منتخب مصر مواجهة الفراعنة الأولى أمام موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار.



تضم مجموعة المنتخب الوطني كلا من موزمبيق والرأس الأخضر وغانا.



ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



حصلت شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية على حقوق البث الحصري لنقل مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قنواتها.



استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام موزمبيق والمتوقع أن يكون كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد.