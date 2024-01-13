نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي الكرة الإيطالية عن مباريات الدوري الإيطالي والتي تنطلق الجولة العشرين منها غدا في الموسم الحالي.



نجح نابولي الايطالي في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد غيابه من حصد هذا اللقب لمدة 33 عام ويسعى للمنافسة على اللقب في الموسم الحالي على الرغم من تراجع مستواه حتى الآن.

بينما يسعى إنتر ميلان لمواصلة هيمنته على صدارة جدول الكالتشيو من أجل التتويج باللقب.



حصلت قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات جدول الدوري الإيطالي في الجولة العشرين..



- نابولي وساليرنيتانا الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- جنوى وتورينو الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- هيلاس فيرونا وإمبولي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- مونزا وإنتر ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر