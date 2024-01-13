نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



يسعى مانشستر سيتي المتوج باللقب في النسخة الماضية للمنافسة بقوة على اللقب في الموسم الحالي وخطفه من ليفربول صاحب الصدارة بعد أن نجح في قنصه من آرسنال في الموسم الماضي في الجولات الأخيرة من البريميرليج.



في حين يسعى تشيلسي للفوز بالمباراة ويطمح في استعادة مستواه المعهود واحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى من جدول البريميرليج من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق نقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بصورة مشفرة كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر تطبيق TOD.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الدوري الإنجليزي اليوم في الجولة الحادية والعشرين...



- تشيلسي وفولهام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر

- نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر