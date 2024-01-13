نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الصين أمام طاجيكستان في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الصين الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب طاجيكستان، اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس آسيا.

وتقام مباراة منتخب الصين أمام نظيره منتخب طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

موعد مباراة منتخب الصين أمام طاجيكستان في كأس آسيا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الصين أمام طاجيكستان

وتذاع مباريات كأس آسيا سوف عبر شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.