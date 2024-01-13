نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستراليا أمام الهند في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الهند الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب أستراليا، اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس آسيا.

وتقام مباراة منتخب الهند أمام نظيره منتخب أستراليا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

موعد مباراة منتخب الهند أمام أستراليا في كأس آسيا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الهند أمام أستراليا في كأس آسيا

وتذاع مباريات كأس آسيا سوف عبر شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.