نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة دارمشتات أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره فريق درامشتات اليوم الموافق 13 يناير الحالي بستاد ميرك ستاديون ام بولينفالتور في لقاء مرتقب بينهم ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني.

موعد مباراة دارمشتات أمام بوروسيا دورتموند

وتنطلق صافرة بداية مباراة درامشتات وبوروسيا مساء اليوم السبت في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب دارمشتات وبوروسيا دورتموند

ويحتل بوروسيا المركز الخامس بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 27 نقطة بعد تحقيق 7 فوز و6 تعادلات وخسر ثلاثة بينما يأتي نظيره درامشتات في المركز الثامن والأخير برصيد 10 نقاط حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بأربعة وهزم بعشرة اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة دارمشتات أمام بوروسيا دورتموند

تردد قناة bein sports 5

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل بوروسيا أمام درامشتات

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: توماس، ماتس، نيكو، رامي.

خط الوسط: مارسيل، ايمري، دونيايل.

خط الهجوم: جوليان، جيمي، نيكلاس.