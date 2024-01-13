نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نابولي المتوقع أمام ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر نيكولو فروستالوبي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ساليرنيتانا اليوم السبت الموافق 13 يناير الحالي بستاد دييجو ارماندو مارادونا في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي بقيادة نيكولو فروستالوبي.

موعد مباراة نابولي أمام ساليرنيتانا

وتنطلق صافرة بداية مباراة نابولي وساليرنيتانا عصر اليوم السبت في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب نابولي وساليرنيتانا

ويحتل نابولي المركز التاسع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر سبعة بينما يأتي نظيره ساليرنيتانا في المركز العشرين والأخير برصيد 12 نقطة حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بستة وهزم بأحد عشر اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وساليرنيتانا

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل نابولي أمام ساليرنيتانا

حراسة المرمى: جوليني

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خيسوس، ماريو.

خط الوسط: ينس، لوبتكا، زيلينسكي.

خط الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، خفيشا.