نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات المجموعة الخامسة بكأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت بطولة كأس آسيا أمس الجمعة حيث يتنافس 24 منتخبًا آسيويًا في معركة مثيرة على اللقب الآسيوي في اهم بطولات القارة الأكبر في العالم.

تتضمن المجموعة الخامسة المشاركة في بطولة كأس أسيا كلا من كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن والبحرين حيث ستقام في الفترة من 15 إلى 25 يناير 2024.

موعد مباريات المجموعة الخامسة

كوريا الجنوبية ضد البحرين

15 يناير 2024

14:30

على ملعب جاسم بن حمد،الريان

ماليزيا ضد الأردن

15 يناير 2024

20:30

على ملعب استاد الجنوب، الوكرة

الأردن ضد كوريا الجنوبية

20 يناير 2024

14:30

على ملعب ستاد الثمامة، الدوحة

البحرين ضد ماليزيا

20 يناير 2024

17:30

على ملعب ستاد جاسم بن حمد، الريان

كوريا الجنوبية ضد ماليزيا

25 يناير 2024. 14:30

على ملعب ستاد الجنوب، الوكرة

الأردن ضد البحرين

25 يناير 2024

14:30

على ملعب ستاد خليفة الدولي، الريان.

القنوات الناقلة لمباريات المجموعة الخامسة

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

مجموعات كأس آسيا 2023

وجاءت مجموعات كأس آسيا 2023 على النحو التالي

المجموعة الأولى: قطر - الصين - طاجكستان - لبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا - أوزبكستان - سوريا - الهند.

المجموعة الثالثة: إيران - الإمارات - هونج كونج - فلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان - العراق - فيتنام - إندونيسيا.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية - الأردن - البحرين - ماليزيا.

المجموعة السادسة: السعودية - عمان - تايلاند - قرجيزستان.