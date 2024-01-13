مجدي عبد الغني يلمح بخوضه انتخابات اتحاد الكرة: عاوز أخدم الكرة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أنه يدرس الترشح في الانتخابات المقرر لها العام المقبل للاتحاد حاد المصري لكرة القدم.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" أنا عاوز أخدم الكرة المصرية وأنا حتى الآن أدرس الظروف لخوض الانتخابات المقبلة في الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف:" أنا تواجدت في الاتحاد المصري لكرة القدم لسنوات حققت خلالها بطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات أعوام 2006/2008/2010، لذلك نجحنا في إدارة الكرة المصرية".

وأكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الفترة المقبلة تحتاج من الجميع التكاتف من أجل النجاح وتحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق الأحد المقبل، لحساب الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، التي ستنطلق غدًا السبت وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.