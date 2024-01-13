تشكيل تونس المتوقع لمواجهة ناميبيا في كأس أمم إفريقيا.. مفاجآت بالجملة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب تونس الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب ناميبيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي ستقام في دولة كوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب تونس ضد ناميبيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب تونس مع نظيره ناميبيا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يناير الجاري، في الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

وستنطلق صافرة مباراة تونس ضد ناميبيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتمكن منتخب تونس، من تحقيق الفوز على نظيره الرأس الأخضر، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

تشكيل تونس المتوقع لمواجهة ناميبيا

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

– خط الدفاع: وجدي كشريدة – علي معلول – منتصر الطالبي – ياسين مرياح.

– خط وسط الميدان: عيسى العيدوني – إلياس السخيري – حمزة رفيع.

– خط الهجوم: يوسف المساكني – إلياس عاشوري – طه ياسين الخنيسي.



القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ناميبيا في كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.