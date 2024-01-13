نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمواجهة مصر أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدأ منتخب مصر مسيرته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، عندما يواجه منتخب موزمبيق، يوم غد الأحد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي مصر وموزمبيق عبر قناة بي إن سبورتس afcon، حيث خصصت مجموعة قنوات بي إن سبورتس تلك القنوات من أجل نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية حصريا.

ويستهدف منتخب الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الفوز بكأس الأمم الأفريقية المقبلة التي تقام في كوت ديفوار، بعد غياب 14 عامًا عن آخر تتويج بالأميرة السمراء.

مجموعات كأس أمم إفريقيا

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.