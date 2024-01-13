نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الفرنسي الأكثر حضورا في أمم إفريقيا 2023.. والبريميرليج ثانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يفصلنا ساعات قليلة على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، حيث يفتتح صاحب الأرض البطولة، مساء اليوم السبت عندما يواجه منتخب غينيا الاستوائية.

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، تواجد 24 منتخبا، والهدف واحدا عند كل المنتخبات وهو حصد اللقب القاري الأكبر في إفريقيا.

أكثر الدوريات حضورا في كان 2023

ونشر الاتحاد الافريقي منذ قليل، تقريرا خاص باللاعبين الذين يشاركون في أمم إفريقيا والأندية التي يلعبون فيها، واكثر الدوريات حضورا في البطولة.

سيمثل 628 لاعبًا، 24 بلد سيشارك في نهائيات النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا، حيث يوجد 61 لاعبا ينشطون في الدوري الفرنسي، ومن بينهم مدافع نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، وقائد غانا أندري أيو، الذي ينشط في صفوف نادي لوهافر.

بينما يقود نجمنا الدولي محمد صلاح، قائمة اللاعبين الذين ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذين يبلغ عددهم 31 لاعبا، وكان من الممكن أن يكونوا أكثر لولا إصابات بعض اللاعبين، مثل "توماس بارتي وويلفريد نديدي".

وأصبح عدة لاعبون ينشطون في دوري المحترفين السعودي، حيث يوجد 25 لاعبا ينشطون في الدوري السعودي وسيشاركون في كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، من بينهم ساديو ماني، رياض محرز وكاليدو كوليبالي.

ويوجد أيضا لاعبون ينشطون في الدوري الإسباني، يقدر عددهم بـ22 لاعبا، بينما يتواجد 17 لاعبا ينشطون في الدوري الألماني.

وبالنسبة لحامل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لهذا العام، فيكتور أوسيمين، يقود قائمة لاعبي الدوري الإيطالي المشاركين في العرس الكروي القاري في نسخته 34، حيث يوجد نحو 15 لاعبا ينشطون في إيطاليا، متواجدون في كوت ديفوار مع منتخبات بلدانهم.

بينما على مستوى البطولات المحلية في إفريقيا، فهناك كنزًا من المواهب، يتصدر القائمة لاعبو أندية ماميلودي صن داونز، الأهلي المصري وأورلاندو بيراتس، حيث تملك الأندية الثلاثة 30 لاعبا سيشاركون في المنافسة، رفقة منتخبي جنوب إفريقيا ومصر.